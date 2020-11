#alegeriSUA Donald Trump: ''Am câştigat alegerile'' Presedintele american Donald Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea, insistand ca el este castigatorul si sugerand ca au existat nereguli, informeaza dpa.



Presedintele republican a postat prima sa reactie pe retelele de socializare la rezultatul scrutinului anuntat de media care il da castigator pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule si neaducand dovezi in sprijinul afirmatiilor sale, dintre care unele au fost deja respinse de instanta.



"OBSERVATORILOR NU LI S-A PERMIS PREZENTA IN INCAPERILE UNDE SE NUMARA. AM CASTIGAT SCRUTINUL, AM OBTINUT 71.000.000 DE VOTURI… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

