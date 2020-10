Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden l-a acuzat joi pe Donald Trump ca nu face inca ''nimic'' in lupta impotriva noului coronavirus, care a facut deja peste 215.000 de morti in Statele Unite si chiar l-a afectat pe presedintele american, relateaza AFP.



''Suntem intr-o situatie in care avem peste 210.000 de morti si ce face el? Nimic. Inca nu poarta masca'', a declarat fostul vicepresedinte american in direct de pe platoul canalului de televiziune ABC, unde a raspuns la intrebarile alegatorilor in acelasi timp cu rivalul sau care s-a adresat de…