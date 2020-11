Stiri pe aceeasi tema

- Observatorii electorali internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) l-au acuzat joi pe presedintele american Donald Trump de ''abuz flagrant de putere'' intrucat candidatul republican in alegerile prezidentiale din SUA a solicitat oprirea numararii…

- Georgienii au inceput sa se prezinte la urne sambata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, in timp ce opozitia a reusit sa se uneasca impotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce in ce mai nepopular, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES.Sectiile…

- Azerbaidjanul isi va continua operatiunile militare pana cand fortele armene se vor retrage din Nagorno-Karabah, a indicat diplomatia azera miercuri cu privire la aceasta regiune separatista sustinuta de Erevan, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Atat timp cat 'nu vedem clar ca trupele armene…

- Un purtator de cuvint al SUA in organizație a avertizat forțele terțe cu privire la implicarea in conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a desfașurat marți seara, 29 septembrie, la Viena, o ședința speciala a Consiliului Permanent pentru…

- In „cursa" pentru ocupare postului respectiv mai este propusa doar Helga Maria Schmid (Germania), actual secretar general al Serviciului European pentru Actiune Externa (EEAS). Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este o organizatie internationala pentru securitate. Se concentreaza…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre participarea…

- "Alegerile nu au fost nici corecte, nici libere si nu au respectat standardele internationale. Nu recunoastem rezultatele prezentate de autoritatile din Belarus'', a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei conferinte de presa la finalul summitului. In plus,…