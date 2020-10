Andrei Nastase, candidatul Platformei Demnitate si Adevar (Platforma DA) pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, si-a lansat sambata campania electorala in cadrul unui eveniment organizat in fata unei biserici de la marginea Chisinaului, promitand ca "este gata sa porneasca recladirea Moldovei", relateaza media de peste Prut, intre care publicatiile Deschide.md, Unimedia.info si IPN. "Am decis sa candidez pentru ca am incredere ca putem continua ce am inceput impreuna. Este momentul ca noi toti uniti, solidari, sa pornim recladirea Moldovei. Viitorul incepe astazi!', a declarat Nastase,…