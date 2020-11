Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Sectia de votare pe care autoritatile din Republica Moldova au deschis-o in orasul german Frankfurt pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost inchisa timp de aproximativ o ora, din cauza unei alerte cu bomba, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban. Potrivit sursei citate, in urma anchetei autoritatilor germane, alerta a fost falsa, iar procesul de votare a fost reluat. "Am avut o situatie extrema, o situatie absolut iesita din comun la o sectie…