#alegeriparlamentare2020: Puteti merge la vot fara declaratie pe proprie raspundere! Cetatenii din localitatile carantinate din judetul Constanta pot merge sa si exercite dreptul de vot, fara sa completeze o declaratie pe proprie raspundere Membrii sectiilor de votare au primit masti de protectie, manusi de protectie si dezinfectanti pentru maini In total, in judetul Constanta s au distribuit 110.000 de masti de protectie, 60.000 de perechi de manusi si 1.200 de litri de dezinfectant pentru mainiIn judetul Constanta au fost amenajate 559 de sectii de votare, dintre care 211 doar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

