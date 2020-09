Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli și recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19): 3 lucruri ne țin in siguranța pe noi, dar și pe ceilalți, in orice…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru și Monica Anisie, ministrul Educației, au anunțat ultimele reglementari in ceea ce privește deschiderea anului școlar 2020-2021 pe 14 septembrie, in condiții de epidemie de coronavirus. Ce se intampla cu doua saptamani inainte de inceperea școlilor, vedeți un pic mai…

- Deputatul PSD Angel Tilvar trage un semnal de alarma asupra riscului la care elevii și profesorii din Romania sunt expuși odata cu inceperea școlii. Tilvar explica faptul ca Guvernul nu a luat masuri concrete care sa previna raspandirea virusului in școli, ci a lasat responsabilitatea in sarcina…

- Social-democrații iau in calcul varianta ca votul la moțiunea de cenzura sa nu se acorde inainte de inceperea anului școlar, pe 14 septembrie, au declarat surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Scenariul a fost discutat neoficial inclusiv la Congresul PSD de sambata.Potrivit surselor citate,…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca va fi o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar. El a precizat ca in fiecare tara s-a intamplat acest lucru, insa problematica se va schimba, daca nu intram intr-o zona de descrestere si…

- Guvernul din Muntenegru a anuntat ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarile provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa, relateaza Agerpres. Decizia afecteaza gradinitele si scolile, a precizat Ministerul Educatiei, explicand ca ea a fost…

- Inceperea anului scolar bate la usa, iar autoritatile cauta solutii pentru reluarea cursurilor in deplina siguranta sanitara, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca toti elevii vor fi obligati sa poarte masca de protectie, in afara copiii din gradinita

- Fostul premier Mihai Tudose critica Guvernul ca nu a pregatit inceperea anului școlar și ca transmite primarilor sa aplice „regula semaforului cu cinci culori, toate in nuanțe de galben-pnl”, potrivit Mediafax.„Semaforul cu cinci culori.. toate galbene! De la viața in peșteri și pana in cruda…