- Un conflict in care au fost implicati primarul in functie al comunei Podenii Noi (PPU-SL), Mihai Alioante, si contracandidatul sau din partea PNL, Cristian Starpici, a avut loc, joi seara, in zona caminului cultural din comuna, doua persoane avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce la fata locului…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat cu un pistol cu bile de catre un individ necunoscut, in urma unui conflict spontan iscat pe o strada din centrul municipiului Constanta, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean.

- Politistii tulceni cauta doua adolescente gemene din comuna Topolog care au plecat, duminica, de acasa si nu s-au mai intors, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Cele doua minore au 15 ani, sunt blonde si au plecat de acasa in jurul orei 14,00, iar o ora mai…

- Politistii din Vrancea au deschis luni un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor si au retinut o tanara, dupa ce o femeie in varsta de 53 de ani a fost gasita cazuta in propria locuinta de catre o vecina, informeaza Agerpres.Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul…

- Politistii au descoperit 29 de tone de azotat de amoniu pastrate necorespunzator intr-un depozit din zona portului, pentru neregulile constatate fiind intocmit dosar de cercetare penala, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila. Politisti…

- Noua persoane au fost amendate in ultimele 24 de ore pentru ca nu purtau masca in zone aglomerate, in urma actiunilor desfasurate de politisti pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Pentru prevenirea si limitarea infectarii…

- Politistii galateni au depistat, sambata, un sofer care transporta ilegal 15 persoane intr-o autoutilitara de marfa, dupa ce in urma cu cinci zile fusese sanctionat contraventional pentru o fapta similara, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…