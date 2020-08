Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca are incredere in victoria lui Nicusor Dan si spune ca acesta este singurul candidat care o poate invinge pe Gabriela Firea la alegerile locale programate pentru 27 septembrie. "Daca mai avem patru ani cu aceasta garnitura scoasa din Muzeul Antipa si cu primarul…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, fostul președinte Traian Basescu, a reacționat luni ironic la indemnul adresat bucureștenilor de premierul Ludovic Orban, de a nu-și risipi voturile votand alți candidați in afara de Nicușor Dan.„Eu nu am decat un sfat, nu pot sa am replica la premier,…

- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban. Dan a ținut o scurta conferința de presa in care a atacat-o…

- Fondator al PMP, eurodeputatul Traian Basescu a admis marți seara ca ințelegerea cu liberalii in privința unui sprijin reciproc la alegerile locale a cazut, fara a mai exista alte posibilitați de negociere. Basescu a explicat ca liderii USR ar fi fost cei care au respins PMP-ul din negocierile pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a explicat, vineri, momentul de cearta din interiorul partidului, cu Ana Ciceala, candidata la Sectorul 3. El da de inteles ca aceasta candidatura nu este una sigura, partidul facand "sacrificii" pentru a ajunge la o intelegere cu liberalii. Joi, presa a relatat ca Dan Barna…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca partidul sau a facut un sacrificiu sustinandu-l pe Nicusor Dan pentru fotoliul de primar al municipiului Bucuresti, dar ca obiectivul este „de a elibera Bucurestiul de PSD”.