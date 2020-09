Stiri pe aceeasi tema

- Un arhitect a facut un proiect de modernizare a zonei dimprejurul Catedralei Sucevei, pe care vrea sa-l puna gratuit la dispozitia primariei pentru a se materializa. Arhitectul propune mutarea traficului rutier in subteran, iar, la suprafata, peste pasaj, sa se dezvolte o piateta moderna.

- Proiectul de dare in plata a unei parți din Cartierul Francez, ca urmare a faptului ca Primaria Capitalei este obligata de instanța sa plateasca o datorie de 115 milioane de euro catre familia Constanda, a fost respins, joi, pentru a cincea oara de CGMB.Insa, pana la vot s-au aruncat cuvinte…

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018. ”In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate”, a afirmat…

- Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere, construit in 1970 in statiunea Olimp si supranumit "Perla litoralului romanesc", a fost reabilitat cu 40 de milioane de euro si reinaugurat oficial pe 1 august 2020. Cu o istorie de aproape 50 de ani, gloria litoralului comunist a fost una dintre cele…

- Negocierile pentru candidaturile comune PNL-USR-PLUS in Capitala au ajuns la final! Premierul Ludovic Orban a anunțat sambata ca impreuna cu USR PLUS au decis candidații comuni pentru București, punctand ca Nicușor Dan este candidatul pentru Primaria Capitalei. „Partenerii din USR PLUS impreuna cu…

- Lege PSD pentru sprijinirea industriei auto și de electrocasnice! Parlamentarii de Arges se numara printre initiatori. PSD face in Parlament ceea ce trebuia sa faca PNL la guvernare: promoveaza un set coerent de masuri care sprijina relansarea industriei auto (Dacia, Ford și firmele de componente) și…

- Deputatul independent Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a criticat joi, in cadrul unei conferințe de presa, proiectul Planului Urbanistic Zonal Sector 5. De asemenea, candidatul al Primaria Capitalei a...

- "13 milioane de euro pentru femeile insarcinate! Analize si medicamente garantate! Programul Voucher Materna a implinit astazi doi ani! In acest timp, 31.177 de mamici din Bucuresti au beneficiat de initiativa Primariei Capitalei, unica in Romania! Prin programul derulat de Directia Generala…