- "Pe Firea au apucat-o investitiile, asa, in ultimele doua luni de mandat. La Doamna Ghica am vazut organizare de santier. Numai ca a uitat sa comunice cu primarul Sectorului 2, sa ii spuna: 'Nu scoate toti pomii, nu pune pomi noi, nu fa spatiu verde nou pe care ulterior sa il distruga santierul pe…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Candidatura lui Ciprian Ciucu (foto) la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele…

- Alianta USR PLUS si Partidul National Liberal au inceput, joi seara, in Piata Universitatii, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. La eveniment, alaturi de candidatul dreptei la PMB, s-au aflat presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, presedintele…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…

- PNL și USR fac primul pas concret pentru o înțelegere în București la alegerile locale. Dupa mini-revolta pe Facebook a filialei din Capitala a USR-PLUS, care parea ca pune cruce negocierilor, Ludovic Orban și Dan Barna au avut marți dimineața o întâlnire clarificatoare. Potrivit…