AlegeriLocale2020/Mihai Chirica: Am votat pentru ieşeni şi o viaţă mai bună Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, duminica, dupa iesirea de la vot, ca a votat pentru ieseni si pentru "o viata mai buna", precizand ca prin acest proces electoral se decide destinul unei comunitati. "Emotiile sunt inevitabile in asemenea momente pentru ca vorbim de destinul unei comunitati. Am votat pentru ieseni, pentru o viata mai buna - ceea ce cred ca meritam cu adevarat, pentru proiectele depuse si care au inceput sa devina realitate", a spus primarul Mihai Chirica, candidat pentru un nou mandat din partea PNL. El a afirmat ca nu are emotii in ceea ce priveste rezultatul alegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica a mers inca de la primele ore ale dimineții la secția de la Colegiul de Arta Octav Bancila pentru a vota. Acesta a venit insoțit de Costel Alexe, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Iași din partea Partidului Național Liberal. Am…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca a votat la alegerile locale pentru oameni care ii garanteaza ca pot sa imbunatateasca viata oamenilor in comunitatile locale. "Cunoasteti foarte bine intreg conceptul nostru de campanie, a fost un concept foarte clar, dezvoltarea…

- Ramasa fara candidat la funcția de primar, dupa ce lui Nicolae Gavrilescu i-a fost interzisa candidatura, organizația PNL Calinești, condusa de Radu Stilpeanu, merge mai departe. Ba, mai mult, liderul liberalilor din Calinești este convins ca el și echipa sa se vor bate in Consiliul local pentru a pune…

- Sopropana Olga Busuioc stabilita in Germania, iși bucura fanii cu bucați din viața ei privata. Iar recent a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj ce transmite motivație. Olga in ultimul timp, spre bucuria fanilor este foarte activa pe pagina sa de Instagram, impartașind bucați din viața ei privata.…

- Horoscopul zilei de marți, 14 iulie 2020. Destinul are numeroase cai de a ne arata ca viața este una frumoasa pentru fiecare, intr-un mod unic. Fericirea ta nu poate fi și fericiarea altuia. In interiorul tau exista o lume plina de suprize și de frumos pe care trebuie sa o lași sa te umple. Daca ceva…

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori au…

- Pe 18 februarie 2019, Chiron si-a incheiat un ciclu complet de 50 ani in jurul zodiacului. O data cu iesirea sa definitiva din Pesti si intrarea in Berbec, a inceput o noua calatorie, deschizand noi usi de posibilitati. Chiron este in Berbec pana in 2027. Ultima data a fost aici acum 50 ani. Unii…

- Horoscopul zilei de marți, 30 iunie 2020. Destinul are numeroase cai de a ne arata ca viața este una frumoasa pentru fiecare, intr-un mod unic. Fericirea ta nu poate fi și fericiarea altuia. In interiorul tau exista o lume plina de suprize și de frumos pe care trebuie sa o lași sa te umple. Daca ceva…