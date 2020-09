Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Candidatul PNL la primaria municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirt, care a obtinut un procent de 28,15 %, pierzand in favoarea candidatului Coalitiei pentru Maramures, Catalin Chereches, care a avut 41,6% din voturi, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca postul de viceprimar se…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, care a candidat la alegerile locale pe lista PSD, a obtinut un nou mandat, cu o majoritate covarsitoare de voturi, potrivit Agerpres.Potrivit datelor provizorii centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta, Constantin Toma a obtinut 29.728…

- Candidatul Coalitiei pentru Maramures la Primaria municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a obtinut un nou mandat cu 41,6% din voturile valabil exprimate, conform numaratorii paralele efectuate de PNL Maramures si Coalitia pentru Maramures, informeaza Agerpres.Potrivit aceleiasi surse,…

- Ovidiu Dragan a caștigat primaria, dupa alegerile de duminica, 27 septembrie. Candidatul PNL a obținut 3075 de voturi la cele 16 secții de votare din Gherla și a fost candidatul cu cele mai multe voturi pe fiecare secție. Candidatul USR PLUS Carol Szasz a obținut 2011 voturi, candidatul independent…

- ​Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirt, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca si-a facut testul antidrog în urma unor solicitari venite din partea cetatenilor."Am facut testul antidrog pentru ca cetateni din cartiere…

- Candidatul PMP pentru Primaria municipiului Baia Mare, deputatul Adrian Todoran, a anuntat, luni, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca si-a depus candidatura pentru a reda respectul cetatenilor, potrivit Agerpres."Astazi, alaturi de echipa PMP Baia Mare, mi-am depus candidatura pentru…

- USR Maramureș și PLUS Maramureș s-au aliat in contextul alegerilor locale din luna septembrie, pentru a caștiga Primaria Baia Mare și Consiliul Județean Maramure. Dan Ivan, președintele USR Maramureș și candidatul alianței la funcția de primar al municipiului Baia Mare, a spus ca se dorește incheierea…