Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe, si-au depus, luni, candidatura pentru Primaria Iasi, respectiv, Consiliul Judetean Iasi, din partea Partidului National Liberal. Alaturi de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iasi au fost prezenti…

- Vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, s-au aflat vineri intr-o vizita la Iasi, in cadrul careia s-au deplasat la Palatul Braunstein, unde se desfasoara lucrari de reabilitare si consolidare, au avut o intalnire cu primarii din judet si au participat la dezbaterile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sanctioneaza dur campaniile de dezinformare si manipulare derulate in spatiul public, reamintind ca eficienta masurilor luate de Guvern depinde foarte mult de sprijinul populatiei: " Dragi romani, Sanatatea nu are culoare politica si este important…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Brasov, ca a avut discutii cu colegii de la Interne, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, pentru a se trece la sanctionarea cu amenzi a celor...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a mers vineri dupa-amiaza la Barajul Stanca-Costesti din judetul Botosani. El a dat asigurari ca populatia nu are motive sa fie ingrijorata nici in localitatile din amonte, nici in cele din aval.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a atras atentia, vineri, ca inundatiile puternice inregistrate in ultima perioada in Romania sunt o consecinta a exploatarii haotice a padurilor si a agregatelor minerale de pe cursul raurilor. El a subliniat, in cadrul unei vizite la Barajul Stanca-Costesti…

- „Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va efectua vineri, 5 iunie 2020, o vizita de lucru in județul Buzau. Cu aceasta ocazie, ministrul va vizita un teren neproductiv cu o suprafața de 20.24 hectare, aflat pe Centura de Est a orașului Buzau și care urmeaza sa fie impadurit.”, anunța…

- Costel Alexe a precizat ca s-a solicitat radierea contractelor de inchiriere a celor care au in administrare complexul si zona respectiva. "Astazi am fost pentru prima data in viata mea pe Insula Belina, unde am gasit un complex de protocol, retras de ochii lumii, destinat unor privilegiati…