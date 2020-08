Stiri pe aceeasi tema

- PNL și-a inregistrat, astazi, la Biroul Electoral Municipal Suceava lista candidaților pentru Consiliul Local, fiind vorba despre depunerea dosarului cu numarul 1. Președintele filialei, primarul Ion Lungu, a declarat ca pe lista figureaza 15 barbați și 14 femei din toate cartierele orașului. El a subliniat…

- Fostul ministru Eugen Teodorovici a anuntat ca vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat, functie pe care si-o doreste si actualul interimar, Marcel Ciolacu.

- In varsta de 39 de ani, Andrei Sarmașan este casatorit, are o fetița și se afla in managementul uneia dintre cele mai cunoscute companii private din Alba, și nu numai. Numele sau se va regasi pe una dintre primele poziții ale listei de candidați PRO Romania la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.…

- Chiar daca la acțiunea electorala din cartierul Tulbureni a vorbit doar candidata Alianței Liberalilor și Democraților la funcția de primar al municipiului Botoșani, in cadrul manifestarii s-au prezentat și aspiranții la Consiliul Local.

- Municipiul Onești, are, din aceasta luna doua zile oficiale de sarbatoare. Dupa 6 decembrie, Ziua Sfantului Ierarh Nicolae, patronul spiritual al orașului, Consiliul Local a instituit și ziua de 18 iulie ca zi oficiala – ziua primei note olimpice de 10 a gimnasticii mondiale, obținuta de onesteanca…

- Telenovela politica in familie. Dupa ce Lucian Borfotina, primarul comunei Cristești și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primaria Botoșani dar și din ALDE, la o zi distanța lucrurile iau o intorsatura neașteptata.

- Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, și-a anunțat, miercuri, oficial candidatura la funcția de primar al municipiului Suceava. Locul ales de Cușnir pentru lansare a fost un loc de joaca neingrijit, din cartierul Burdujeni. Odata cu candidatura sa la primarie, ...

- Cristian Popescu Piedone a anunțat azi ca va candida la Primaria Sectorului 5, asta deși, pe 30 noiembrie 2015, la o luna dupa incendiul din Colectiv, anunța ca se retrage definitiv din politica. S-a contrazis și-n 2016, cand s-a inscris la alegerile pentru Sectorul 4, dar nu i-a dat voie instanța. Vehiculata…