- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins renumararea voturilor in Sectorul 1. Clotilde Armand, candidata USP Plus, va fi primarul sectorului in dauna candidatului PSD, Dan Tudorache. Potrivit hotararii in acest sens, BEM respinge ca neintemeiata contestatia PSD la decizia anterioara a Biroului…

- Biroul electoral al circumscriptiei electorale nr. 42 a Municipiului Bucuresti a hotarat vineri sa-si decline competenta catre Biroul Electoral Central (BEC) solutionarea solicitarilor de renumarare a voturilor la Sectorul 1 si Sectorul 5, au declarat surse ale institutiei, pentru News.ro.Decizia in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut primele declarații privind imaginile din sala de depozitare a voturilor de la Sectorul 1, in care apar mai mulți membri USR care ar fi intrat acolo dupa inchiderea urnelor.Citește și: Jandarmeria București s-a SUCIT: S-a INTRAT in sala de depozitare…

- Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 a Municipiului București informeaza, joi, ca au fost admise cererile referitoare la renumararea tuturor buletinelor de vot din cele 197 secții de vot din Sector...

- Presedintele Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, procurorul Adrian Tirlea, solicita Biroului Electoral Central sa ofere o interpretare unitara cu privire la posibilitatea renumararii voturilor. Solicitarea vine dupa ce Biroul Electoral al Sectorului 5, "printr-o majoritate conuncturala",…

- Un hatru cu multa experienta zicea ca Firea ar fi pierdut si daca ar fi castigat. Stia si cum se putea face tarasenia: cand reprezentantul PNL si cel al USR in sectia de votare se pot intelege, iar reprezentantul PSD nu are aliati, pesedistul nu are cum sa impiedice ca in teancurile voturilor pentru…

- Sorin Grindeanu, prim vicepreședintele PSD, susține renumararea voturilor la Sectorul 1: „In nicio varianta nu e o victorie zdrobitoare a unuia sau a altuia și atunci cred ca pentru democrație aceasta...

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…