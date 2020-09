Senatorul Cseke Attila, candidatul UDMR pentru Primaria Oradea, a prezentat joi cateva proiecte inovative in domeniul economic, din programul sau electoral, precum un parc logistic regional, un cartier de case pasive sau un parc industrial medical, dar si parcari subterane in cartiere, construite sub terenurile de sport ale scolilor.



Dupa cele 35 de proiecte anuntate pana in prezent, din cinci domenii, Cseke prezentat joi cele sapte proiecte pe domeniul economic.



Parcul logistic din Oradea ar functiona cu 8-10 firme care sa se ocupe numai de logistica, un element fundamental…