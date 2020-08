Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidatul unic al principalelor partide de dreapta din România, PNL și USR PLUS, și-a depus dosarul de candidatura la Biroul Electoral Central, la finalul unei perioade intense de strângere de semnaturi. La eveniment au participat liderii partidelor care îl susțin, Ludovic…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Candidatura lui Ciprian Ciucu (foto) la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele…

- Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 5, din partea PPU-SL. El a avut peste 4.000 de semnaturi de susținere.Presedintele PPU (social-liberal) Bucuresti si presedintele ADER au stabilit joi sustinerea candidaturii lui Neculai Ontanu la Primaria…

- Alianta USR PLUS si Partidul National Liberal au inceput, joi seara, in Piata Universitatii, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. La eveniment, alaturi de candidatul dreptei la PMB, s-au aflat presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, presedintele…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…

- Candidatii Aliantei PNL-USR-PLUS la sectoarele Capitalei Foto: Arhiva. Conducerea PNL a validat astazi colaborarea cu USR-PLUS și candidații pentru primariile sectoarelor Capitalei și a deci susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala. Președintele PNL Ludovic Orban declara dupa…