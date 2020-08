Stiri pe aceeasi tema

- Remus Negoi, candidatul USR PLUS la Presedintia Consiliului Judetean este doctor in economie al ASE Bucuresti, si presedintele filialei judetene USR Constanta Digitalizarea este primul lucru pe care candidatul USR PLUS la Consiliul Judetean Constanta il va pune in practica daca va fi votat de constanteni…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Sibiu a admis luni, candidatura autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioaba, la functia de primar al municipiului Sibiu, dupa ce initial a respins-o, insa Judecatoria Sibiu i-a dat dreptate candidatului in urma depunerii unei contestatii. "Biroul Electoral…

- Profesoara Daniela Ghiuro are susținerea ALDE, acolo unde se afla alaturi de un elev din ultima sa generație, de la CT „Constantin Brancuși”, Andrei Toia. S-a aflat 33 de ani la catedra, 30 in Bihor și 3 in Sibiu. Acum, conduce o lista de tineri spre CL Oradea.

- PSD Sibiu il acuza pe prefectul Mircea Cretu ca foloseste Institutia Prefectului pentru a-l favoriza pe candidatul PNL la functia de primar al orasului Talmaciu, social-democratii anuntand ca il vor actiona in instanta pe prefect pentru abuz in functie, informeaza un comunicat de presa remis sambata…

- Virginia Uzun, candidatul PSD la functia de primar al orasului Eforie, s a deplasat la Constanta in vederea inregistrarii la Judecatorie a documentelor necesare pentru inscrierea in cursa electorala.Luni, 17 septembrie, Virginia Uzun, candidatul PSD la functia de primar al orasului Eforie, impreuna…

- Candidatul Aliantei USR ndash; PLUS pentru functia de primar al municipiului Constanta, deputatul Stelian Ion, ar fost in ultimele zile tinta unor atacuri, potrivit carora, in 2005 a folosit documente false pentru a obtine o repartitie pentru o garsoniera ANL Stelian Ion a organizat o conferinta de…

- Valentin Sterpu, membru USR, candideaza din partea Aliantei USR PLUS pentru postul de primar al orasului Navodari Antreprenorul Marius Dragu, membru PLUS, vrea sa devina primarul Costinestiului Alianta USR Plus si a lansat candidatii pentru primariile Navodari si Costinesti.Valentin Sterpu, membru USR,…

- USR Timisoara solicita luarea mai multor masuri din partea celor care se ocupa cu proiectul TM 2021 pentru ca proiectul ar fi in pericol. Intr-o scrisoare intocmita de Dominic Fritz, candidatul partidului la postul de primar, adresata directorului executiv al asociatiei, Horatiu Rada, prin care se cere…