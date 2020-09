Stiri pe aceeasi tema

- "Azi, am fost notificat de colegii mei din Primaria Sectorului 3 de faptul ca s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun ca am fost notificat de colegi, dat fiind ca, așa cum știți, saptamana trecuta,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca rezultatul motiunii de cenzura ce urmeaza sa fie votata luni a fost negociat deja si chiar daca formatiunea pe care o conduce va vota in favoarea acesteia, premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramane in functii.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza. "Eu, daca as mai fi fost azi prim-ministru,…

- "La Colectiv au murit niste oameni intr-un accident pe care nimeni nu putea sa il previnai iar eu mi-am asumat si mi-am dat demisia! Acum Orban nu poata sa spuna ca nu era pandemie in Romania, stie de sase luni. Daca organizeaza alegeri fara sa faca niste conditii clare de siguranta, daca deschizi…

- Raluca Turcan a acuzat PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de alegerile locale din septembrie. "Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca virusul „Lucovid Orban” a ucis mai multi oameni decat COVID-19. El l-a acuzat pe actualul premier ca nu a recunoscut niciodata legaturile pe care le-a avut cu diferiti oameni care au avut probleme cu justitia, inclusiv cele cu directorul Unifarm.

- "Eu sunt in topul increderii in Romania, pe sondajele de opinie necomandate de mine, ca nu am bani sa comand sondaje și nici n-am interes, ca daca aș avea poate aș gasi niște bani. Sunt in top 5 incredere la politicieni, asta-i deranjeaza foarte mult pe domnii (de la PSD, n.red.), pentru ca in zona…