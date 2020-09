Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile parlamentare, Pro Romania va avea doar candidati proprii si sigla Pro Romania, a declarat, luni, liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca isi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti, potrivit Agerpres.Citește și: Ciolacu: ‘Nu am avut discutii…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca scorul politic al partidului la alegerile locale a fost de 7,6%, un scor obținut la prima participare in cadrul alegerilor locale. Ponta susține ca scorul slab de la Capitala se datoreaza unei greșeli, asta pentru ca s-a candidat sub o sigla necunoscuta…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- ALEGERI PARLAMENTARE 2020. "Din punctul meu de vedere si din punctul de vedere al celor care gandesc strategic, ar trebui sa ne unim eforturile si sa ne luptam cu PNL. Nu ni le unim? Probabil ca o sa pierdem separat. Eu cred ca, asa cum cred ca la Bistrita va castiga, va fi pe primul loc alianta…

- Vicepresedintele PSD Radu Moldovan a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa alaturi de liderul Pro Romania, Victor Ponta, ca este un sustinator al unei aliante intre cele doua partide pentru alegerile parlamentare.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Victor Ponta s a aflat la Constanta alaturi de candidatii partidului pentru alegerile locale din 27 septembrie Deputatul Mircea Dobre, candideaza la primaria Constanta iar Razvan Filipescu la Consiliul Judetean Ponta a spus ca de aceasta data a venit la Constanta, cu sufletul impacat, convins ca sustine…

- Victor Ponta și Robert Negoița s-au aliat pentru alegerile locale din București. Partidele celor doi lideri politici – Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, si formatiunea lansata de primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020, au anuntat constituirea unei aliante in perspectiva…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…