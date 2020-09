AlegeriLocale2020/ Poliţia Capitalei: Sancţiune pentru difuzarea de clipuri electorale pe două panouri video amplasate în Sectorul 5 Administratorul unei directii care gestiona doua panouri video amplasate in Sectorul 5 si pe care ar fi rulat clipuri electorale a fost amendat, duminica, de politisti cu suma de 1.000 de lei. "Duminica, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe doua panouri video, amplasate in Sectorul 5, ar rula clipuri cu continut electoral. La cele doua locatii, pentru verificari, s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 18. A fost identificat administratorul directiei ce gestioneaza panourile video si i s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 1.000 de lei, conform Legii 115 din 19 mai 2015… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

