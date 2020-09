Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stanescu, care a votat duminica in comuna Visina din judetul Olt, a declarat ca a votat cu gandul la fapte si nu la vorbe goale, pentru o administratie eficienta, aproape de oameni. "Am votat cu gandul la fapte si nu la vorbe goale si promisiuni de campanie. Am votat pentru cei care au demonstrat deja ca sunt interesati de constructie, de dezvoltare, de rezolvarea problemelor comunitatilor lor si nu de razboaie politice care nu folosesc nimanui. Am votat pentru o administratie eficienta, aproape de oameni, unde fiecare cetatean sa se simta in siguranta…