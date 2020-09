AlegeriLocale2020/ Olt: Prezenţă de peste 101% în comuna Tătuleşti Prezenta la urne in comuna Tatulesti din judetul Olt este de peste 101%, la ora 15,00, in conditiile in care in localitate au votat pe liste suplimentare peste o treime dintre alegatori, conform datelor afisate pe portalul prezenta.roaep.ro. La Tatulesti, pana la ora 15,00 au votat 722 de persoane, dintre care 272 pe liste suplimentare. Cea mai mare prezenta la vot - 117,75% s-a inregistrat in sectia Barbalai din comuna Tatulsti, unde au votat 111 alegatori pe listele permanente si 88 pe listele suplimentare. Prezenta mai ridicata la vot - peste 70% s-a inregistrat pana la ora 15,00 si in localitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

