Drumul Judetean 246 din judetul Iasi a fost inaugurat duminica, in localitatea Scanteia, de catre presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, in prezenta liderului PSD Marcel Ciolacu, si a secretarului general Paul Stanescu.



La eveniment au fost prezenti mai multi candidati PSD la primariile si consiliile locale din Scanteia, Draguseni, Ipatele si Scheia.



Cei 36 de kilometri de drum, care traverseaza noua localitati, au fost reabilitati cu un an inainte de termen. Acesta reprezinta cel mai mare contract de finantare realizat la nivelul judetului prin Programului National…