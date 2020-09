Stiri pe aceeasi tema

- PSD se indreapta catre o victorie categorica in judetul Buzau, conform rezultatelor care sosesc din sectiile de votare. Social-democratii pastreaza primariile municipiilor, oraselor si ale celor mai multe comune.

- Candidatul PMP Rm. Sarat – Raul Florescu a fost prezent din nou in studioul TV NEWS BUZAU, la “Raport altfel”, moderat de Iulian Gavriluta. S-a discutat despre “Contractul politic cu cetatenii” propus de candidat si s-a facut o radiografie a orasului, in prag de alegeri locale.

- Cine-mparte, parte-și face! Proverbul se regasește destul de clar in lista cu sumele alocate la nivelul județului Buzau, in urma rectificarii bugetare a Guvernului. Se poate observa ca localitațile administrate de primari PNL au fost favorizate, imparțirea celor 27.150.000 de lei fiind una vadit pe…

- Schimbare de ultima ora in privința scenariilor dupa care ar urma sa inceapa școlile din județul Buzau! In municipiile Buzau și Ramnicu Sarat, precum și in orașul Patarlagele va putea funcționa scenariul verde, in funcție de capacitatea unitaților școlare de a primi toți elevii in banci, in condiții…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis o adresa autoritatilor din judetul Buzau in care afirma ca DSP poate recalcula rata de infectare cu coronavirus in randul populatiei, excluzand focarele din aziluri. Din cauza numarului mare de imbolnaviri din centrele de acest gen, incidenta cazurilor…

- Azi se susține prima proba, la limba și literatura romana. Peste 700 de absolvenți buzoieni s-au inscris la a doua sesiune a bacalaureatului. La nivelul județului Buzau au fost amenajate cinci centre de examen: la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Al. Marghiloman”, Liceul Tehnic,…

- Mai multe avertizari meteo au fost transmise marți de INHGA care vizeaza zone din județul Buzau. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie și viituri rapide pe raurile mici. O avertizare…

- Proiectul Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale pe 27 septembrie 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare a acestora a fost inregistrat marti la Senat. Conform proiectului, postat pe site-ul Senatului, data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice…