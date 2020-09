Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la Primaria Sectorului 3, George Mihail Neamtu, a declarat ca a votat cu gandul la bucurestenii care-si doresc un oras civilizat si occidentalizat. "Cu mic, cu mare, oriunde te-ai afla, mergi la vot! S-a murit pentru libertate, s-a murit pentru dreptul de a vota. Eu am votat cu gandul…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Ion Valentin Voicu, a declarat ca a votat duminica pentru dezvoltarea acestei zone administrative prin investitii. "Astazi am votat pentru un viitor mai bun si pentru un sector dezvoltat prin investitii! (...) Mi-am exprimat votul cu gandul la viitorul copiilor…

Candidatul PLUS la Primaria Sectorului 4, Simona Spataru, a declarat ca a votat pentru o "primarie deschisa oamenilor", potrivit Agerpres. "Astazi am votat cu incredere pentru o primarie deschisa oamenilor…

- Candidatul Partidului Ecologist Roman (PER) pentru Primaria municipiului Baia Mare, Corin Chereches, a votat, duminica, pentru o egalitate de sanse a tuturor cetatenilor orasului. "Azi am votat pentru un oras unit, pentru un oras mult mai prosper, am votat pentru o egalitate de sanse a…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 2, Ramona Ioana Mezei, a declarat ca a votat pentru bunastarea oamenilor. "Am votat (...) pentru o schimbare in bine, pentru un sector mai curat, pentru un sector cu mai multe spatii verzi, pentru un sector cu crese, gradinite si scoli moderne si…

- Candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan, a declarat ca a votat cu gandul la copiii din judet, cu gandul la copilul sau si la dezvoltarea zonei de unde provine. "Am votat astazi cu gandul la copiii maramuresenilor, cu gandul la copiii Maramuresului,…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica dimineata, ca a votat la alegerile locale cu gandul la toti copiii din Bucuresti, la toti tinerii, adultii si bunicii nostri. "Am votat dis-de-dimineata. Ma bucur ca am ajuns si de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta…