Candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean (CJ) Bihor, Ilie Bolojan, a declarat marti ca, folosind apa geotermala, Bihorul ar putea avea o salba de statiuni balneare, dupa model oradean, dar mai ales dupa cel din estul Ungariei. "O sa ma ocup ca, dupa alegeri, daca voi fi ales, sa avem o intalnire cu primarii care au astfel de resurse pe teritoriul lor, baze de tratament in diferite faze, unele abandonate, altele intr-o stare mai buna si sa vedem ce se poate face pentru a pune aceste resurse geotermale in valoare. Cred ca modelul pe care judetele din estul Ungariei l-au pus in practica,…