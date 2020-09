Prezenta la vot pe tara la alegerile locale a fost, duminica, pana la ora 18,00, de 38,17%, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). In mediul urban, prezenta la urne a fost de 17,31% si in rural de 20,86%. Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 29% dintre alegatori. In Sectorul 1 au votat 33,79% din totalul alegatorilor inscrisi in liste, in Sectorul 2 - 29,88%, in Sectorul 3 - 24,16%, in Sectorul 4 - 29,62%, in Sectorul 5 - 30,02% si in Sectorul 6 - 30,35%. Cea mai mare prezenta la vot se inregistreaza in judetele Olt - 48,74%, Giurgiu - 48,54% si Teleorman - 48,07%, iar cea…