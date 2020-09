Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, Candidatul PMP la Primaria Capitalei a inceput o campanie concertata de comunicare a programului sau pentru Capitala. Fostul președinte a Romaniei explica pas cu pas soluțiile pentru problemele cu care se confrunta in acest moment locuitorii Bucureștiului. Marele proiect a lui Traian…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, isi propune realizarea unei uzine de transformare a gunoiului in energie termica si electrica, dupa modelul suedez, investitie ce se ridica la 300 de milioane de euro, pe care spune ca o va realiza daca va fi ales. "Suedia are 32…

- Constructia la Bucuresti a Spitalului Universitar European, realizarea unei uzine de sortare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor, precum si amplasarea de panouri solare la nivelul locuintelor individuale si blocurilor din Bucuresti sunt cateva dintre obiectivele anuntate de Traian…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat, sambata la prezentarea proiectelor pe care le are in vedere daca va caștiga, ca prioritatea sa zero va fi rezolvarea problemei gunoaielor, pentru ca mare partea a „Bucurestiului pute”. Acesta a vorbit despre o investitie intr-o uzina…

- Constructia la Bucuresti a Spitalului Universitar European, realizarea unei uzine de sortare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor, precum si amplasarea de panouri solare la nivelul locuintelor individuale si blocurilor din Bucuresti sunt cateva dintre obiectivele anuntate de Traian Basescu,…

- Traian Basescu a confirmat la "Punctul Culminant", in direct la Romania TV ca va candida la Primaria Capitalei, precizand ca are patru adevereinte de necolaborare cu Securitate si un proces pe rol la Inalta Curte de Justitiei, in care nu s-a dat o sentinta definitiva, deci nu ar exista impedimente…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre relatia cu cele trei partide care-l sustin: PNL, USR si PLUS. Va trage Dan Barna pentru Nicusor Dan in campanie? E cu un pas in PNL? Ce impact va avea candidatura lui Traian Basescu? Cate sectoare…

- Traian Basescu a declarat, miercuri, al Romania TV, ca ar fi fost bine ca primarul general Gabriela Firea sa-și duca la bun sfarșit testarea bucureștenilor pentru a afla cum a circulat virusul in Capitala."Nu ma puteți suspecta ca o plac pe Gabriela Firea, dar ce a facut in București, a fost…