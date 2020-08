Stiri pe aceeasi tema

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie.Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Citește și: Vești importante! Guvernul ar putea introduce noi…

- Saisprezece candidati s-au inscris pentru a-si disputa fotoliul de primar in Sectorul 2 al Capitalei la alegerile din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile depuse pentru Primaria Sectorului 2. In competitia electorala au intrat: * Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist…

- Unsprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar in Sectorul 5 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 5. In cursa electorala au intrat: * Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist Foto: (c) ALEX…

- Noua candidati isi disputa, la alegerile locale din 27 septembrie, fotoliul de primar in Sectorul 4 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 4. In competitia electorala au intrat: * Daniel Baluta (PSD) - medic, actualul primar Foto: (c) GRIGORE…

- Treisprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru fotoliul de primar in Sectorul 3 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor la functia de primar. Printre candidatii intrati in cursa electorala se afla actualul primar, Robert Negoita,…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1. In competitia electorala pentru Primaria Sectorului…

- Ioan Sirbu, susținut de Alianța PRO București 2020, și-a depus, luni, candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei la Biroul Electoral al Municipiului București. Acesta a venit insoțit de președint...

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat in unanimitate protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor, informeaza USR PLUS printr-un comunicat. Astfel, in alegerile locale, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru consiliile…