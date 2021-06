​Alegerile regionale în Franța O plamă peste față dată lui Macron. Care sunt partidele câștigătoare Partidul de centru al președintelui Emmanuel Macron a primit ceea ce unul dintre parlamentarii sai a numit &"o plama peste fața&" în alegerile regionale din Franța care s-au desfașurat duminica. Vestea buna este ca nici partidul de extrema dreapta al lui Marine Le Pen nu a obținut un scor prea bun, potrivit estimarilor. Marea parte din rezultatul înregistrat de Macron se datoreaza și incapacitații de a mobiliza electoratul, ceea ce a determinat o rata mare a absenteismului. Radiografia votului este un incidiu important în perspectiva alegerilor prezidențiale ce vor avea loc anul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

