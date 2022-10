Candidatura comuna a PSD si PNL la alegerile prezidentiale din 2024? Acesta poate fi un proiect politic, dar este greu sa se implementeze. Alegerile prezidențiale 2024 – previziuni facute de social-democratul Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale. “Ar putea sa fie o varianta, chiar daca in politica romaneasca nu s-a facut acest lucru, ba mai degraba acelasi tip de forte politice au avut candidati separati, cum a fost in anul 2000, de exemplu, cand au candidat din partea dreptei doi candidati, a fost si momentul cand au candidat si Traian Basescu si Crin Antonescu, in 2009. Deci, in Romania…