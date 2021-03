Alegerile pentru șefia AJF Cluj, amânate! Alegerile pentru șefia AJF Cluj s-au amanat, din cauza situației create de pandemie. DSP Cluj nu a acordat avizul necesar pentru organizarea Adunarii generale de alegeri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

