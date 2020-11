Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din SUA s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale,

- Secțiile de votare in alegerile prezidențiale din SUA s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Lupta este stransa și numaratoarea voturilor ar putea sa dureze cateva zile.

- Alegerile prezidențiale din SUA se apropie de final, secțiile de votare s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270…

- Alegerile prezidențiale din SUA se apropie de final, secțiile de votare s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba, potrivit AGERPRES.Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba. Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de marti, va depasi acest record.…

- Donald Trump primește aprobarea și susținerea unui grup neașteptat in cursa prezidențiala americana - talibanii din Afganistan anunța ca il susțin pentru un nou mandat de președinte, conform CBS News, citat de Agerpres.

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…