In cursul acestei zile, in Austria au avut loc alegeri regionale, iar rezultatele anunțate spun ca partidul cancelarului Nehammer pierde majoritatea absoluta, fiind una din cele mai dure lovituri pentru formațiunea politica din care acesta fae parte. Cum era de așteptat, pe fondul acestor rezultate, deja se pune intrebarea „Ce inseamna asta pentru Romania?”. Incercam […] The post Alegeri regionale in Austria: Partidul cancelarului Nehammer pierde majoritatea absoluta. Ce inseamna asta pentru Romania appeared first on Playtech Știri .