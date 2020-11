Stiri pe aceeasi tema

Un judecator federal american a respins cererea in regim de urgenta din partea echipei de campanie a lui Donald Trump de oprire a numararii buletinelor de vot la Philadelphia atat timp cat nu sunt de fata observatori republicani, transmite vineri Reuters.

- Echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, solicita renumararea voturilor in statul Wisconsin. „Au fost reclamate mai multe neregularitati in mai multe tinuturi din statul Wisconsin care ridica semne de indoiala asupra validitatii reziultatelor. Presedintele poate cere renumararea si asta vrem…

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Barack Obama va face miercuri prima sa acțiune de campanie pentru a-l susține pe fostul sau vicepreședinte împotriva lui Donald Trump, cu doua saptamâni înainte de alegerile prezidențiale din SUA, potrivit AFP.Fostul președinte democrat "va participa la un miting din mașini…

- Doctorul Anthony Fauci, unul dintre principalii oficiali americani implicati in lupta impotriva bolilor infectioase in Statele Unite, a cerut ca echipa de campanie a lui Donald Trump sa retraga un spot de campanie in care apare, precizand ca declaratii aparent elogioase la adresa presedintelui american…

- Un judecator federal a blocat joi schimbarile controversate de la posta Statelor Unite, afirmand ca sunt „un atac motivat politic”, care a incetinit serviciile postale si care ar incetini livrarea buletinelor de vot in alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters.