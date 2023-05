Stiri pe aceeasi tema

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar primele rezultate oficiale preliminare au inceput deja sa fie publicate, mai devreme decat ar fi trebuit, in urma unei decizii neașteptate a autoritaților, care au permis presei sa transmita datele, scrie CNN Turk. Un rezultat clar al scrutinului va…

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar ultimele sondaje sugereaza ca liderul opoziției are o șansa de a se impune in fața actualului șef al statului, deși un al doilea tur de scrutin este probabil. Alegatorii au votat și pentru un nou parlament, iar partidul lui Erdogan ar putea pierde…

- Unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, Muharrem Ince, și-a anunțat joi retragerea, intr-o mișcare care crește șansele unei victorii a opoziției in primul tur, relateaza France 24, BBC și Reuters.Muharrem Ince, in varsta de 59 de ani, și-a anunțat decizia dupa ce a fost…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Zvonul conform caruia președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar fi facut infarct a aparut miercuri seara pe Twitter , intr-o postare care cita un ziar cu simpatii kurde care, ulterior, a modificat știrea, vorbind doar despre episodul unei raceli puternice. Vicepreședintele Turciei, Fuat Oktay,…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…