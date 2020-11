Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:05 -Numaratoarea voturilor continua in Statele Unite, atentia fiind acaparata de cursele foarte stranse din cateva state care detin in acest moment cheile Casei Albe. Candidatul democrat Joe Biden a afirmat ca are incredere ca va castiga. Succesul in Michigan si Wisconsin l-au adus mai…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA este inca indecis. Ambii candidati, democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump, spun ca vor castiga, desi voturile din cinci state cheie se numara inca. Trump a amenintat cu o contestatie la Curtea Suprema. Mai sunt de numarat milioane de voturi exprimate…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans astazi, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Agerpres , cu referire la Reuters.

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters. Pana in acest moment, candidatul democrat Joe Biden…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters.Pana in acest moment, candidatul democrat…

- Mai mulți protestatari a ieșit pe strazile din Washington, in timpul numararii voturilor la alegerile prezidențiale din SUA. Alegatorii din toate statele americane si-au exprimat votul, alegand intre președintele actual Donald Trump și rivalul sau democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden.…

- Patru astronauti americani vor vota din spatiu la alegerile prezidențiale de pe 3 noiembrie. Ei vor folosi buletine de vot electronice si criptate create de autoritatile electorale din statul Texas.Patru astronauti americani, care in curand vor zbura catre Statia Spatiala Internationala, vor…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% în preferintele de vot în raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, conform unui sondaj publicat miercuri, potrivit Mediafax. Joseph Biden este…