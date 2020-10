Alegeri prezidențiale în Moldova: Ce surprize pregătesc SUA Potrivit șefului SVR, actualul lider al Moldovei, Igor Dodon, nu convine SUA, pentru ca se pronunța pentru “relații constructive cu țarile CSI, inclusiv cu Rusia”. © Sputnik / Natalia SeliverstovaMoscova acuza Berlinul de amestec in alegerile din MoldovaEl a subliniat ca Departamentul de Stat deja a instruit ambasada de la Chișinau “sa pregateasca opoziția de organizarea unor proteste in masa”, in cazul in care Dodon va fi reales. Narișkin, a declarat de asemenea ca un grup de specialiști americani in „revoluții colorate” este gata sa vina in Moldova in ajunul alegerilor prezidențiale … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

