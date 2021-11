Stiri pe aceeasi tema

- Doi candidati la capete opuse ale spectrului politic, Jose Antonio Kast pentru extrema dreapta si Gabriel Boric pentru stanga, erau in curs de calificare duminica seara pentru turul doi al alegerilor prezidentiale din Chile, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit rezultatelor partiale care acopera…

- Chilienii sunt asteptati duminica la urne sa isi aleaga presedintele, in primele alegeri de la izbucnirea, in urma cu doi ani, a unor masive proteste anti-guvernamentale si dupa ce tensiunile in tara au crescut pe fondul pandemiei, relateaza BBC. Chile, pana nu demult un model de stabilitate…

- Candidatul la alegerile prezidentiale din Bulgaria Boian Stankov, cunoscut sub numele Boian Rasate si care este suspectat de vandalizarea unui centru al comunitatii LGBTI din Sofia, a fost arestat marti seara dupa participarea la o emisiune televizata, relateaza BTA, citand surse ale politiei.…

- Este factura grea impusa de cele 136 de țari care tocmai au ajuns la un acord detaliat pentru revizuirea regulilor internaționale de impozitare a societaților. SUA, Marea Britanie, China, India și toate țarile UE au semnat acordul internațional, negociat sub administrarea Organizației pentru Cooperare…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a sosit luni seara la Paris pentru o vizita care se anunta tensionata, la mai putin de trei saptamani dupa declansarea unei crize fara precedent intre Franta si Statele Unite, noteaza AFP. Secretarul de stat al presedintelui american Joe Biden urmeaza…

- Cat caștiga profesorii din Uniunea Europeana. Diferențe considerabile intre țarile din Est și cele din Vest. LISTA Un raport prezentat in acest an indica diferențe majore intre estul și vestul Europei, din punct de vedere al salarizarii profesorilor. Datele indica o creștere treptata a nivelului salarizarii…

- Dupa ce a asteptat mai multi ani pentru a se alatura Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), Brazilia crede ca acum exista o oportunitate gratie unui nou plan de aderare care ar putea fi discutat la reuniunea ministrilor de saptamana viitoare, au declarat doua surse din apropierea…

- Creșterea globala puțin mai slaba decat era de așteptat, cu o „redresare foarte inegala” conform raspunsului țarilor la pandemie: aceasta este concluzia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, care este deosebit de optimista pentru economia zonei euro. Dupa o contractie de 3,4% anul trecut,…