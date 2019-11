Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei timp de doua mandate, a fost la vot. Fost lider al PMP, Basescu a comentat ca acum este momentul pentru un schimb de generații la conducerea țarii.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Am votat pentru viitorul Romaniei, pentru respect si pentru incredere. Am votat pentru societate si pentru o tara care va investi in cele doua resurse importate, omul si natura, in educatie si in protectia mediului si sustinerea economiei. Sunt convins ca astazi va fi…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ALEGERI 2019 CANDIDAȚI. Duminica, 10 noiembrie 2019, aproximativ 19 milioane de români sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte. Pot face asta doar o data la cinci ani.

- In Italia au votat deja 3.485 de persoane, iar la unele sectii din Roma, printre care si cea de la Consulatul Romaniei din capitala Italiei, zeci de oameni asteapta la rand, in ploaie, pentru a vota. "Iar ploaie si umbrele! Dar oamenii sunt hotarati si de data asta. Coada la prima ora!", scrie pe Facebook…

- Parlamentul European a votat joi, la Bruxelles, o rezolutie ce arata ca imixtiunea straina in alegeri ameninta serios societatile europene democratice in favoarea fortelor anti-UE, de extrema dreapta si populiste si ca incercarile de influentare a

- Deputatul Eugen Nicolicea (PSD) este increzator ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece, precizand ca ”Opoziția se bazeaza pe supoziții”, deși numarul de semnaturi pentru moțiune este de 237, iar pentru caderea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. ”Ca sa treaca o moțiune…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Kelemen Hunor a declarat ca nu are incredere in cineva care ”s-a dovedit ca este un turnator”, referindu-se la fostul presedinte, Traian Basescu, cel care a spus ca UDMR se afla intre formatiunile care ”au in sange tradarea”. Intr-o conferinta de…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Parchetul a fost sesizat doar pentru cei opt candidați din cauza faptului ca, asa cum au fost facute verificarile la nivelul aparatului tehnic si la nivelul BEC, cele opt candidaturi, potrivit verificarilor, scadeau sub numarul de 200.000 de semnaturi necesare pentru…