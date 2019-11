Alegeri prezidențiale 2019, primul tur - Românii își aleg viitorul președinte: Urnele s-au deschis, start vot / LIVE TEXT Start vot! Aproximativ 19 milioane de romani sunt așteptați astazi la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte. Urnele s-au deschis la ora 07.00 si se vor inchide la ora 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul orar 07.00 - 21.00. Romania iși alege președintele - Cine sunt politicienii care dau startul la vot Un numar de 298.355 alegatori au votat in strainatate la alegerile prezidențiale pana duminica dimineața, la ora 06.00, din care 273.170 pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe lista corespondența,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

