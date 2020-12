Alegeri parlamentare 2020: Care este procedura de constituire a noului parlament Dupa comunicarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare 2020, parlamentul nou-ales se întruneste, la convocarea presedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri, potrivit Constitutiei. Camera Deputatilor si Senatul sunt considerate legal constituite dupa validarea a doua treimi dintre mandatele de deputati și senatori si dupa depunerea juramântului de catre acestia, dupa cum se arata în regulamentele celor doua camere. HARTA INTERACTIVA Rezultatele alegerilor parlamentare 2020 în fiecare județ din țara. Harta României politice pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

