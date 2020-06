Alegerile municipale din Franta au fost marcate duminica de un avans considerabil al ecologistilor, pe primul loc la Lyon sau la Lille, potrivit primelor estimari, si de un regres pentru partidul prezidential, infrant in majoritatea marilor orase ale tarii, scrie AFP.



Actual primar al Parisului, socialista Anne Hidalgo, a fost realeasa cu peste 50% din voturi, potrivit primelor estimari, in turul secund al municipalelor din Franta.



Pe fondul urgentei reprezentate de problema climatica, partidele ecologiste europene s-au inscris pe un trend ascendent in mai multe tari si…