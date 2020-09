Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vremuri de... campanie și de pandemie. Politicienii (sau independenții) poate va vor bate la ușa pentru a va cere sa ii votați la alegerile locale din 27 septembrie. Și ei, la fel ca noi, trebuie sa respecte unele reguli pe timpul pandemiei de Covid-19. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) le-a…

- Birourile electorale de circumscriptie urmeaza sa constate, luni, ramanerea definitiva a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 septembrie, noteaza Agerpres. Conform calendarului anuntat de Autoritatea Electorala Permanenta, birourile electorale de circumscriptie vor incheia un proces-verbal…

- PLUS a fost prima formațiune care a anunțat ca strange … Post-ul USR PLUS Dambovița a strans semnaturi și on line, pentru candidații la alegerile locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele partidului, premierul Ludovic Orban. ‘Am luat decizia de a convoca Biroul Politic National al PNL sambata dimineata pentru a definitiva toate candidaturile’, a spus luni Orban,…

- Toți angajații abatorului Tonnies din Weissenfels (landul Sachsen-Anhalt) urmeaza sa fie testați pentru coronavirus, au anunțaț marți, 30 iunie, autoritațile districtului Burgenland, estul Germaniei, a anunțat postul regional de televiziune MDR. Unul dintre cei 2.200 de angajați ai fabricii de procesare…

- Reprezentanti ai comunitatii rome si ai imigrantilor romani au denuntat situatia in care se afla lucratorii din abatoare si locatarii blocurilor afectate de focarele de coronavirus in Germania. Ei au cerut sa li se acorde acestora mai mult atentie, relateaza agentia EFE. Conditiile de munca existente…

- In Germania, Guvernul landului Renania de Nord-Westfalia a hotarat impunerea unei carantine locale in regiunea Gutersloh, in incercarea de a limita raspandirea infectiilor cu noul coronavirus izbucnite la un abator. Aici, peste 1.500 de angajati, intre care cateva sute de romani, au fost depistati pozitiv.…

- Armin Laschet, lider regional conservator german si candidat la succesiunea cancelarului Angela Merkel, este vizat vineri de critici pentru ca a acuzat lucratori romani si bulgari ca ar fi la originea unui focar de coronavirus intr-un abator, comenteaza AFP.Peste 700 de cazuri pozitive de…