Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa organizate in fața Uzinei de Reparații „Atelierele Centrale” a...

- Politica pentru oameni vs. politica pentru donații 27 septembrie va fi momentul zero in care, prin ștampila de pe buletinul de vot, bucureștenii vor face o alegere clara nu doar a viitorului primar, ci a uneia dintre cele doua vizuni radical diferite pentru viitorul orașului. Daca ne raportam la primii…

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Liderii PNL, USR si PLUS vor semna un protocol pentru sustinerea unor candidati comuni la alegerile locale din 27 septembrie, respectiv la primariile de sector si la Primaria Capitalei, unde candideaza Nicusor Dan.

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- Nicușor Dan, susținut de PNL, USR-PLUS și PMP, ar fi votat la Primaria Capitalei de 54,4% dintre bucureșteni, potrivit unui sondaj INSCOP, realizat la comanda PNL. Gabriela Firea, susținuta de PSD și ProRomânia, are o cota de 45,6% în intențiile de vot. Potrivit sondajului, cele…

- Sondajul indica o diferenta de 8,8 puncte procentuale intre cei doi candidati, in situatia in care Nicușor Dan ar fi susținut de PNL, USR-PLUS și PMP, iar Gabriela Firea – de PSD, Pro Romania și ALDE. Procentul bucureștenilor care au indicat ca vor veni la vot și au o opțiune este de 67,3%…