Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a 175 de milioane de euro pentru achizitia de echipamente si materiale sanitare in vederea inceperii noului an scolar, a declarat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la finalul sedintei Executivului.…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat ca Guvernul a adoptat astazi ordonanța privind fondurile pentru achiziția de echipamente sanitare pentru noul an școlar. Astfel, guvernul a alocat bani pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru un numar de aproximativ 500.000…

- ​Achiziția de maști sanitare, manuși, dezinfectanți și produse de igiena pentru alegerile locale programate in 27 septembrie a fost evaluata la 12.000.000 de lei, a spus, luni, 24 august, in ședința de Guvern, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, informeaza Hotnews.Premierul Ludovic Orban l-a intrebat,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ieri la Sibiu ca, pe langa cele 250 de mii de tablete achizitionate pentru elevi, guvernul va acorda 100 de milioane de euro autoritatilor locale pentru cumpararea altor 500 de mii de tablete si laptopuri. Executivul va deconta cheltuieli totale de 50 milioane de…

- "Avem cateva proiecte legislative. Decontare pentru 500.000 de laptopuri și tablete de 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru autoritațile locale. 50 de milioane de euro pentru decontarea catre autoritați pentru produse de igiena și protecție sanitara și 25 de milioane de euro pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Iasi, ca va solicita mai multi bani la rectificarea bugetara care se va face in perioada imediat urmatoare, precizand ca sumele sunt inca in evaluare.

- CHIȘINAU, 10 iun – Sputnik. Exportul de maști, dezinfectant și manuși medicinale este interzis pana la 30 iunie. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de Guvern. © Sputnik / Алексей ДаничевMai rau ca niciodata: Numarul infectaților pe zi, aproape de 300 Interdicția a fost prelungita…

- Ziarul Unirea Prețurile pentru masti, manusi si dezinfectanti, mai ușor de comparat cu Monitorul Preturilor. Bogdan Chiritoiu: ,,Am decis sa venim in sprijinul consumatorilor” In cadrul aplicatiei Monitorul Preturilor Produselor Alimentare a fost introdusa o noua categorie de produse – Masti, Manusi…