Alegeri locale 2020. Cum arată harta marilor bătălii politice Marți, 18 august, a fost ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale stabilite pentru 27 septembrie. Daca în 2016 PSD-ul condus de Liviu Dragnea a câștigat Bucureștiul și peste jumatate din primariile reședința de județ, în 2020 lupta dintre stânga și dreapta va fi una acerba. Partidele de dreapta - PNL, USR-PLUS - s-au coalizat la București, împotriva PSD, prin susținerea candidaturii lui Nicușor Constantinescu și spera sa rupa și din fiefurile din tara ale social-democrațiilor.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a depus candidatura la Primaria Capitalei. Fostul premier a explicat ca are un plan de anvergura pentru modernizarea Capitalei. ”Eu am un proiect de anvergura pentru Capitala axat pe 2 componente: unul pentru modernizarea actualului oraș, iar a doua componenta…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca intrarea in cursa pentru Capitala a lui Traian Basescu, dar și a lui Calin Popescu Tariceanu schimba fundamental jocul, care nu se mai da doar intre PSD și PNL. Cristoiu arata ca PNL a impanzit Capitala cu afișe, o veche strategie a celor de la PSD, care satura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, potrivit Agerpres.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a reacționat, pe Facebook, fața de acordul la care au ajuns PNL și USR-PLUS cu privire la candidaturile comune pentru București, susținând ca acesta reprezinta o ”tranzacție politica murdara”. Firea s-a legat de faptul ca acordul…

- "Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Și Domnul Dragnea se lauda cu procente uriașe in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Așa și acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate. Cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucureștenii…