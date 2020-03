Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a fost desemnat, vineri, candidat la Primaria Cluj-Napoca, acesta afirmând ca spera ca formațiunea sa obțina un numar mai mare de consilieri locali decât are în prezent.Emil Boc (PNL) și Emanuel Ungureanu (USR) și-au mai anunțat intenția…

- Presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciuc, a fost desemnat candidatul formatiunii pentru Primaria Sector 6, decizia Biroului Politic urmand a fi validata de Consiliul National al PNL.”In aceasta seara Biroul Politic al PNL Sector 6 m-a desemnat candidatul nostru pentru Primaria Sectorului 6.…

- La sfarșitul saptamanii, in cadrul conferinței de alegeri a PSD Bradu, actualul primar al comunei, Dan Stroe, a fost desemnat candidat al partidului, pentru un nou mandat. Atat președintele PSD Argeș, Ion Minzina, cat și președintele organizației PSD Pitești, Cristian Gentea, și-au exprimat increderea…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a intrat in direct la Romania TV și a vorbit despre colaborarea cu Pro Romania, alegeri anticipate și o eventuala susținere pentru Gabriela Firea la Primaria București. ”Am sa va spun foarte clar: pe mine ma intereseaza ca bucurestiul sa evolueze,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare de Biroul Executiv al partidului.Biroul Executiv al PNL m a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana…

- De curand a avut loc constituirea organizației locale PRO Romania din comuna Aluniș, județul Cluj. „Cu acest prilej, ni s-au alaturat oameni de buna credința, hotarați sa schimbe in bine soarta comunei lor. A fost desemnat de asemenea și candidatul pentru funcția de primar al localitații, in persoana…

- Social-democrații gorjeni nu par ca se grabesc in ceea ce privește anunțarea candidatului pentru postul de primar de la Targu-Jiu. Cosmin Popescu, președintele executiv al PSD Gorj a afirmat astazi, intr-o declarație facuta presei locale ca in prezent inca se afla in derulare un sondaj de opinie pentru…